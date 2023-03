Manaus tem previsão de alto volume de chuva e risco de alagamento

Já foram registradas 28 ocorrências, segundo a Defesa Civil

A Defesa Civil do Amazonas alertou sobre a previsão de um alto volume de chuva, é previsto mais 100 milímetros ao longo deste domingo (12), em Manaus.

Até às 11h30 Central 199 da Defesa Civil Municipal havia registrado 28 ocorrências, sendo a maioria por alagação.

Uma Área de Preservação Permanente transbordou e alagou na Zona Norte da capital.

Segundo a Defesa Civil do município, a central está sobrecarrega com as demandas. A Zona Leste é uma das mais afetadas com a chuva nas primeiras horas da manhã.

Zonas mais afetas:

Oeste: 55 mm

Norte: 74 mm

SUL: 77 mm

Leste: 96 mm