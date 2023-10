Mais uma morte confirmada após deslizamento de terra no Amazonas

A prefeitura confirmou a morte de uma adolescente na manhã desta segunda-feira (2), irmã da primeira vítima

Um deslizamento de terra em Beruri, no Amazonas, no último sábado (30), fez uma vila praticamente desaparecer. Duas mortes já foram confirmadas, mas outras três pessoas seguem desaparecidas. O deslizamento arrastou cerca de 40 casas para dentro do rio.

A primeira vítima confirmada foi um menino de apenas sete anos. E na manhã de hoje, a prefeitura de Beruri confirmou a morte da irmã dele, uma adolescente de 16 anos, que teve seu corpo encontrado durante as buscas no rio.

Foto: Divulgação

A comunidade fica a cerca de 170 quilômetros de Manaus, e foi afetada pelo fenômeno “terras caídas”, que acontece no período de seca dos rios, quando a erosão afeta a região, abrindo “cavernas subterrâneas”. A ruptura provoca a queda do terreno.