Mais três corpos são encontrados em Franco da Rocha (SP) após deslizamento

Os dois primeiros são de jovens e o terceiro de um homem mais velho. Os nomes não foram informados

O Corpo de Bombeiros encontrou na madrugada desta quarta-feira (2) mais três corpos de vítimas em razão das chuvas que atingiram São Paulo nos últimos dias.

Dois corpos foram localizados no início da madrugada e o terceiro por volta das 5h30 em escombros de deslizamento de terra no Parque Paulista, em Franco da Rocha, na região metropolitana. Os dois primeiros são de jovens e o terceiro de um homem mais velho. Os nomes não foram informados.

Agora são 27 mortes confirmadas no estado, a maior parte em Franco da Rocha, após as fortes chuvas que atingem São Paulo desde sexta-feira (28). Sete pessoas ainda estão desaparecidas.

Com mais essas vítimas, foram contabilizadas onze mortes em Franco da Rocha, quatro em Francisco Morato, três em Embu das Artes, uma em Arujá, uma em Itapevi (todas na Grande SP), cinco mortes em Várzea Paulista (54 km de SP), uma em Jaú (287 km de SP) e uma em Ribeirão Preto (313 km de SP), segundo a Defesa Civil Estadual.

Com 156,4 mil habitantes, Franco da Rocha é a terceira cidade da região metropolitana de São Paulo (sem contar a capital) com mais áreas de risco mapeadas. São 382 pontos com risco de desabamento ou alagamento, onde estão localizadas cerca de 18,8 mil moradias.

Franco da Rocha só fica atrás de Santo André e São Bernardo do Campo, no ABC, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Ambientais da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. A capital paulista, que tem 490 áreas de risco, não foi incluída no estudo.

Os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram 1.546 famílias desabrigadas ou desalojadas no estado nos últimos dias. No total, 27 municípios foram afetados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Voluntários da Frente Nacional Antirracista e da Cufa (Central Única das Favelas) arrecadam doações para as vítimas das chuvas.

A campanha Abrace SP, que tem o apoio da Band, reúne os donativos em um ginásio de Caieiras, na região metropolitana da capital.

A prioridade é arrecadar colchões, cobertas e material de higiene, além de alimentos leves para serem distribuídos para bombeiros e voluntários nas buscas e resgates.

Foram montados postos de arrecadação nas sedes da Cufa em Paraisópolis, Heliópolis e Parque Santo Antônio; na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Morumbi; e nas unidades da empresa Luft Logística em Barueri e Cajamar.