Mais Médicos tem edital publicado com 5,9 mil vagas

Os interessados devem se inscrever pela internet, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas, no site do Mais Médicos

Na manhã desta segunda-feira (22), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital do programa Mais Médicos, que terá 5.970 vagas e salário de R$ 12,3 mil. A oportunidade é válida para profissionais formados em instituições nacionais e estrangeiras. Segundo o documento, o ciclo de trabalho será de quatro anos, mas pode ser prorrogado pelo mesmo período. Nesta etapa, serão atendidos 1.994 municípios brasileiros. Os interessados devem se inscrever pela internet, por meio do Sistema de Gerenciamento de Programas, no site do Mais Médicos.