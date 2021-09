Mais de 20 horas depois, incêndio em parque em BH é controlado

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na vegetação fora da área do parque e se alastrou para a mata no interior

FolhaPress

Depois de mais de 10 horas de combate às chamas, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que controlou o incêndio no Parque das Mangabeiras, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte.

O incêndio começou no fim da tarde deste domingo (5) e na manhã desta segunda-feira (6) ganhou reforço de um helicóptero para jogar bolsas d’água em áreas de difícil acesso. O fogo foi completamente debelado às 13h45, segundo os militares. “O fogo foi controlado, e os bombeiros estão no local monitorando pontos fumegando e com material orgânico. Pois com o aumento da temperatura ao longo do dia, há risco do fogo voltar”, afirmou o tenente Davi Linke.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na vegetação fora da área do parque e se alastrou para a mata no interior. A linha de fogo mais ameaçadora foi apagada ainda à noite. Foram mobilizados no local 20 militares, 10 brigadistas e um caminhão pipa em apoio.

As chamas do incêndio puderam ser vistas de apartamentos no centro da capital mineira. Das 22h de sexta-feira (3) até as 7h de hoje, o Corpo de Bombeiros registrou 292 chamados de incêndios em vegetação na Região Metropolitana de Belo Horizonte.