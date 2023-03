Mais de 1,3 milhão recebe vacina bivalente contra Covid em São Paulo

Até o momento 1.371.367 pessoas tomaram a vacina com a dose da Pfizer bivalent, em São Paulo

Patrícia Pasquini

São Paulo, SP

Até o momento 1.371.367 pessoas tomaram a vacina com a dose da Pfizer bivalent, em São Paulo. O número representa 17% do público-alvo, que é de 7.975.409.



Nesta fase, estão elegíveis pessoas acima de 60 anos, indivíduos vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos –abrigados e trabalhadores–, imunocomprometidos e moradores de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.



Na capital paulista, até a última sexta (10), 500.166 pessoas tomaram a Pfizer bivalente, o equivalente a 26% do público-alvo, que é de 1.911.591 paulistanos.



Gestantes e puérperas estarão no próximo grupo prioritário que receberá a bivalente, a partir de 20 de março, segundo prevê o calendário do Ministério da Saúde. Até lá, na capital paulista, elas –e trabalhadores da saúde– podem se inscrever para as doses remanescentes.

Basta ir até a unidade de referência com comprovante de endereço.

Para se vacinar é preciso estar com o esquema básico completo ou ter recebido uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses desde a última vacina aplicada.



As vacinas bivalentes utilizam a cepa original do coronavírus, identificada primeiro em Wuhan, e cepas diferentes da variante ômicron. Essa versão atualizada se mostrou mais eficaz no cenário atual da pandemia, em que sublinhagens da ômicron são a principal causa de infecções.



Nos estudos clínicos e nas análises de uso em vida real das bivalentes, não foram encontrados riscos associados a receber o reforço bivalente que pudessem contraindicar a sua aplicação.



Também não há contraindicação de receber a vacina da Covid em conjunto com outros imunizantes, como o da gripe.

Na cidade de São Paulo, a vacinação contra a Covid-19 ocorre nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e nas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, também das 7h às 19h.