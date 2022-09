Maior cachoeira do MS seca devido à falta de chuva

Para os próximos 15 dias, a previsão é de que o tempo siga quente e seco. A chuva só deve aparecer no dia 12 de setembro

A falta de chuvas no Mato Grosso do Sul ocasionou a seca da maior cachoeira do estado. A Boca da Onça está localizada em Bodoquena, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, e possui 156 metros.

Segundo os locais, a queda d’água na cachoeira começou a apresentar uma redução ainda no final do mês de julho, e agora, com a chegada de setembro, secou completamente. O fenômeno La Niña é umdos principais causadores disso, já que diminui a temperatura da água nos oceanos, ocasionando um atraso nas chuvas.

