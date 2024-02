Mães denunciam condições precárias de creche em Alagoas

POST PATROCINADO

Cansadas de verem seus filhos estudando em situação desagradáveis, duas mães foram até às redes sociais para cobrarem a prefeitura de Maceió- AL. Moradoras do Pontal da Barra, bairro da capital alagoana, Clara Duarte e Rafaella Correia fizeram um vídeo filmando as condições da creche onde seus filhos estudam. Se trata do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Mestre Mário Izaldino.

Em post feito no Instagram, Clara relata que a equipe do centro educacional já enviou ofícios para a Secretaria Municipal de Educação de Alagoas (SEMED-AL), mas até o momento nenhuma medida foi tomada. “O órgão não nos deu nem previsão de quando as aulas irão se iniciar ou se esses problemas serão resolvidos, nós como mães, moradoras de Pontal da Barra, estamos precisando de uma resposta, prefeito JHC e SEMED”, cobrou a mãe.

No vídeo publicado, é possível ver ventiladores queimados, tampa da cisterna quebrada, queda do teto, capinação, colchões velhos, banheiros interditados, falta de professoras e auxiliares. A mãe elogiou os profissionais da creche e disse também confiar nos governantes para que as situações sejam resolvidas.