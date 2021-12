Maceió segue recomendações e cancela shows de sete palcos no Réveillon

A ideia inicial da prefeitura era realizar festas em sete palcos espalhados pela cidade no dia 31

Carlos Madeiro

Maceió, AL

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB), anunciou, neste sábado (4), pelo seu Twitter, que as festividades de Réveillon na capital alagoana estão canceladas. Agora são 19 capitais que já anunciaram não realizar festas públicas de fim de ano.



“Por prudência e para não postergar ainda mais a decisão, anunciamos o cancelamento das festas do Réveillon que seriam realizadas pela Prefeitura de Maceió. Estávamos aguardando novas informações das autoridades sanitárias e atualizações científicas”, disse JHC, como é conhecido o prefeito.



A ideia inicial da prefeitura era realizar festas em sete palcos espalhados pela cidade no dia 31.



Maceió foi a última capital nordestina a cancelar o Réveillon 2022, seguindo as recomendações do MP-AL (Ministério Público Estadual), da AMA (Associação de Municípios Alagoanos) e do Comitê Científico do Consórcio Nordeste.



A prefeitura apostava na vacinação, já que era “uma das capitais do Brasil com maior eficácia na vacinação contra a Covid-19”, com “mais de 80% da população imunizada”.



Na sexta-feira (3), o comitê científico do Consórcio Nordeste lançou boletim pedindo o cancelamento das festas, indicando que, apesar da ocupação baixa de leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) e da estabilização em baixa no número de casos e mortes, apenas 51,4% da população no estado têm ciclo vacinal completo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“A pandemia existe e deve ser considerada. Ainda não existe segurança sanitária para quaisquer atividades presenciais sem protocolos de distanciamento, proteção e testagem, principalmente em grandes aglomerações como as de final de ano e carnaval”, relata.