Lula diz que governo vai incluir mais 1,2 milhão de estudantes no programa Pé-de-Meia

IDIANA TOMAZELLI E RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (22) que o governo vai incluir mais 1,2 milhão de alunos no programa Pé-de-Meia, que concede bolsas para incentivar estudantes pobres a permanecerem no ensino médio.

O desenho atual do programa dá prioridade aos adolescentes que pertencem a famílias beneficiárias do Bolsa Família, com renda per capita de até R$ 218.

Segundo Lula, os pagamentos serão ampliados a todos os alunos inscritos no Cadastro Único de programas sociais, que inclui famílias com renda de até meio salário mínimo (R$ 706) por pessoa ou renda familiar total até três pisos (R$ 4.236).

“Está incluído um aumento de pessoas no Pé-de-Meia”, disse Lula ao anunciar a medida provisória com as novas linhas de crédito e renegociação de dívidas.

O texto da medida, divulgado pelo Ministério da Fazenda, autoriza o governo a repassar até R$ 6 bilhões do FGeduc (Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo), usado nas operações do Fies, para bancar a bolsa para o ensino médio, desde que os recursos estejam disponíveis.