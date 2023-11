Lista da Forbes tem seis brasileiras milionárias

A mulher mais rica do Brasil, Vicky é viúva do banqueiro Joseph Safra e atua no setor bancário desde o século 19

O mundo tem mais mulheres bilionárias em 2023 do que tinha em 2022. De acordo com levantamento da Forbes, entre os 2.640 superricos, 337 são mulheres – 100 a mais do que no ano anterior, quando eram 237.

E dentro desse número estão seis brasileiras, sendo uma no top 100 global:

6 – Vera Rechulski Santo Domingo

Posição no ranking global: 2540 (subiu)

Patrimônio líquido: US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões)

Vera Rechulski Santo Domingo controla 11% da holding da família Santo Domingo, com sede em Luxemburgo. Ela é viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do empresário da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo, que morreu em 2009.

A família também tem participação na Château Pétrus, uma vinícola francesa que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo, e na Keurig Dr. Pepper, Kraft Heinz e JDE Peet’s.

5 – Neide Helena de Moraes

Posição no ranking global: 2259 (caiu)

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões)

Neta de José Ermírio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, Neide Helena de Moraes é herdeira de uma participação no conglomerado industrial brasileiro.

Ela herdou uma participação de 8% na empresa familiar após a morte de seu pai, José Ermírio de Moraes Filho, em 2001. Seus dois irmãos, José Ermírio de Moraes Neto e José Roberto Ermírio de Moraes, também herdaram participações.

4 – Anne Werninghaus

Posição no ranking global: 2020 (subiu)

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões)

Empresária catarinense de apenas 37 anos, Anne Marie Werninghaus é a maior acionista individual da WEG. A empresa é a maior fabricante de motores elétricos da América Latina e cofundada por seu avô Geraldo Werninghaus.

A multinacional faturou US$ 3 bilhões (US$ 15 bilhões) em 2020 e tem fábricas em cinco países.

Anne é fundadora da VestesBr, uma empresa de moda B2B lançada em 2011 e que fica localizada em Jaraguá do Sul (SC).

3 – Lucia Maggi e família

Posição no ranking global: 2020 (caiu)

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões)

Lúcia era casada com o também empresário André Maggi. Os dois fundaram juntos, em São Miguel do Iguaçu (PR), em 1977, uma empresa inicialmente chamada de Sementes Maggi, especializada no plantio e comércio de soja.

A empresa investiu também em outras commodities e se transformou no Grupo André Maggi, que ficou conhecido posteriormente como Grupo Amaggi. É uma das maiores empresas produtoras de soja do Brasil.

Em 2001, o seu marido André morreu e Lúcia assumiu como acionista majoritária da empresa. Hoje, ela atua como membro consultivo do conselho de administração da Amaggi.

2 – Ana Lucia de Mattos Barretto Villela

Posição no ranking global: 1905 (caiu)

Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão (R$ 7,6 bilhões)

Uma das maiores acionistas individuais do Itaúsa, holding do banco Itaú, Ana Lucia de Mattos Barretto Villela é bisneta do fundador do banco Itaú. Ela é membro do conselho de administração do grupo desde 2018 e acionista desde quando tinha oito anos, após seus pais morrerem em um acidente de avião em 1982.

Ela também é acionista da Duratex, fabricante brasileira de painéis de madeira e louças sanitárias, fundada por seu avô.

1 – Vicky Safra e família

Posição no ranking global: 100 (subiu)

Patrimônio líquido: US$ 16,6 bilhões (R$ 84 bilhões)

A mulher mais rica do Brasil, Vicky é viúva do banqueiro Joseph Safra e atua no setor bancário desde o século 19. Ele morreu em dezembro de 2020, e ela e seus quatro filhos adultos herdaram sua fortuna.

A fortuna dela cresceu de 2022 para 2023 com a integração do patrimônio dos filhos Jacob, David, Alberto e Esther: foi de R$ 37,5 bilhões para R$ 87,8 bilhões, um avanço de 134%