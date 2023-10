Latam triplica oferta doméstica no Galeão a partir de janeiro após restrição ao Santos Dumont

Em resolução publicada em agosto, o governo restringiu a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont

A Latam vai triplicar a oferta doméstica de assentos no Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro) em meio às restrições impostas ao Santos Dumont. A ampliação será apoiada pela inauguração das rotas do terminal internacional carioca para Manaus, Recife e Natal em janeiro de 2024.

Em resolução publicada em agosto, o governo restringiu a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont para estimular a demanda no Galeão, terminal internacional. A medida passa a valer no dia 2 de janeiro de 2024.

Nesse cenário, a Latam vai operar no Santos Dumont apenas o voo direto para Congonhas a partir do primeiro mês do próximo ano. As viagens entre Rio de Janeiro e os aeroportos de Navegantes, Goiânia, Florianópolis e Curitiba só serão possíveis por meio de conexão em Congonhas.

Em relação às viagens internacionais, a aérea irá manter os voos do Galeão para Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru) e Santiago (Chile), bem como os aportes da sua joint venture com a Delta Air Lines. De dezembro de 2023 a março de 2024, a Delta vai operar as rotas sazonais Galeão-Nova York e Galeão-Atlanta.

Como saldo final, a companhia ampliará em 5% a sua oferta (ASK) total de assentos (doméstica e internacional) em todo o Rio de Janeiro. O número leva em consideração a comparação da operação da companhia na capital fluminense no primeiro trimestre de 2023 com a programada para o primeiro trimestre de 2024.

A notícia foi comemorada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no Twitter, que classificou a ampliação como “mais uma grande notícia para o Galeão”. O político é um dos principais defensores das restrições ao Santos Dumont.

Mais cedo, a Azul também anunciou a ampliação da operação no Galeão, saltando de três voos diários para 30 saídos do terminal internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo