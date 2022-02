Ladrões roubam 106 armas em empresa de segurança na zona sul de SP

Ao menos quatro criminosos, que aparecem em imagens de câmeras de monitoramento, são procurados pela polícia

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

Criminosos roubaram 106 armas de uma empresa de segurança, por volta das 3h30 desta quinta-feira (10), na região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. Ao menos quatro criminosos, que aparecem em imagens de câmeras de monitoramento, são procurados pela polícia.

O vigilante da empresa afirmou em depoimento à Polícia Civil que estava em seu horário de intervalo, de uma hora, e que por isso monitorava as câmeras de segurança da empresa pelo celular.

Durante o intervalo, ele afirma ter ouvido o barulho do portão principal do imóvel sendo aberto e fechado. Este primeiro acesso, disse ainda o vigia, fica destrancado, abrindo caminho para a segunda porta, de aço, que fica permanentemente fechada.

O vigilante afirmou que as imagens das câmeras, monitoradas pelo celular, estavam com problemas. Acreditando que seriam vigias externos chegando para o trabalho, ele abriu a porta.

Ele acrescentou à polícia que, assim que abriu a porta de aço, foi surpreendido por três criminosos, que anunciaram o assalto. Um deles estaria armado com uma pistola. O funcionário estava desarmado, de acordo com registros da Polícia Civil.

O funcionário disse ainda que um dos três ladrões usava roupa de vigilante e era chamado pelos outros criminosos de “Paizão”.

A vítima prossegue o relato afirmando que os criminosos demonstraram conhecer as dependências da empresa de vigilância.

Para chegar ao cofre, os bandidos precisaram passar por três ambientes diferentes, destravados em uma sala da empresa, para onde foram e liberaram o acesso às armas.

Além disso, os bandidos também desligaram parte do sistema de monitoramento com câmeras.

O arsenal estava guardado atrás de uma porta de ferro, trancada com cadeados e uma chave tetra, conforme registrado pelo 95ºDP (Heliópolis). Os ladrões usaram um alicate e um pé de cabra para arrombar a proteção.

Em uma primeira etapa, os criminosos obrigaram a vítima a ajudar no manuseio das armas, munições e coletes à prova de bala, levados até um cômodo da empresa.

Uma câmera de monitoramento registrou a vítima sob o poder dos criminosos, que tranquilamente andam atrás do vigilante rendido. Um deles fala ao celular.

Do cômodo onde foram colocadas inicialmente, as armas foram transferidas, ainda com a ajuda do vigilante, para uma perua Fiat Fiorino branca, estacionada na garagem da empresa. No veículo estava o quarto criminoso.

Ao todo, os criminosos levaram 51 revólveres, 36 espingardas, 19 pistolas, uma centena de munições diversas e dezenas de coletes à prova de bala.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública foi questionada, na manhã desta sexta-feira (11), sobre atualizações da investigação, mas não se posicionou até a publicação desta reportagem.

Um representante da empresa afirmou à reportagem também nesta sexta, por telefone, que nenhum posicionamento seria dado até o esclarecimento do crime.