Justiça do Trabalho recebeu 1,5 milhão de novas ações no primeiro semestre

Joana Cunha

A Justiça do Trabalho recebeu mais de 1,5 milhão de novas ações trabalhistas entre os meses de janeiro e junho deste ano.

Dados atualizados até este domingo (31) pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST (Tribunal Superior do Trabalho) mostram que o total de ações trabalhistas julgadas pelos tribunais e varas ficou um pouco abaixo, com 1,49 milhão de casos analisados.

O balanço do TST considera todos os 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil. Em 2021, no acumulado dos 12 meses, os tribunais e varas de primeira instância julgaram quase 2,82 milhões de ações trabalhistas, e receberam cerca de 2,88 milhões de processos recebidos.

Segundo o TST, o assunto mais recorrente nas ações trabalhistas ainda é o pagamento da multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Problemas com esse depósito levaram, até junho deste ano, 220 mil processos ao judiciário trabalhista.