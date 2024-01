Justiça aceita denúncia contra dois homens por morte de sargento em BH

O PM passou por uma cirurgia na perna e chegou a colocar um dreno na cabeça para controlar a pressão intracraniana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Justiça aceitou a denúncia contra dois homens pela morte do sargento Roger Dias, 29, em Belo Horizonte.

Os suspeitos, de 25 e 33 anos, viraram réus por homicídio qualificado. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público em decisão da última segunda-feira (29).

“Recebo a denúncia ao entendimento de estarem presentes os requisitos formais processuais básicos do art. 41 do CPP e porque, do contexto investigatório que serviu de base à mesma denúncia, emergem fundamentos de justa causa para a ação penal ora proposta, não se vislumbrando, ab initio, causas que alicercem ilegitimidade ad causam passiva ou ativa”, determinou o juiz Roberto Oliveira Araújo Silva.

O homem apontado como autor dos disparos foi indiciado por homicídio quadruplamente qualificado. O inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais também indiciou o outro homem, que dirigiu o veículo em fuga.

As defesas dos suspeitos terão 10 dias para responderem à acusação. A reportagem procurou os advogados, mas não teve retorno. Caso haja resposta o texto será atualizado.

PM BALEADO DURANTE PERSEGUIÇÃO

O sargento Roger Dias levou dois tiros na cabeça e outro em uma das pernas. O militar participava de uma abordagem a um fugitivo em Belo Horizonte, no dia 5 de janeiro.

O PM passou por uma cirurgia na perna e chegou a colocar um dreno na cabeça para controlar a pressão intracraniana. Os médicos, no entanto, alertaram que o quadro era irreversível.

A morte cerebral do sargento foi confirmada dois dias depois, em 7 de janeiro. Os órgãos do sargento foram doados pela família.

O fugitivo também foi baleado, mas foi socorrido e se recuperou bem.