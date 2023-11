Jovem relata agressões de seguranças da CPTM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um jovem de 23 anos relatou ter sido agredido por seguranças em uma estação da CPTM na zona norte de São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver os agentes imobilizando a vítima e usando armas de choque. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (29).

Jovem diz ter tentado carregar o bilhete, mas não conseguiu. Ao “Encontro”, da TV Globo, João Victor Ramos Viana contou que tentou recarregar seu Bilhete Único em uma máquina na estação Perus, mas o sistema não funcionou. Ele recebe vale-transporte da empresa onde trabalha e, todos os meses, precisa recarregar o bilhete para poder usar o transporte público.

“Eu não tinha o dinheiro para [comprar outra] passagem”, relatou. Com o bilhete descarregado e sem dinheiro físico para outra passagem, João Victor diz ter pedido a um funcionário da CPTM que liberasse sua entrada. “Esse episódio já aconteceu comigo outras vezes e o procedimento do funcionário foi me deixar passar pela lateral da catraca”, lembra. “Mas dessa vez não deixaram”.

Ao ver o trem se aproximando, João Victor decidiu pular a catraca. “Quando eu vi o trem chegando na plataforma, eu falei :’Licença, eu sei que eu tenho direito de embarcar’. Então eu realmente invadi e fui em direção ao trem”, contou. “Dois policiais ferroviários me puxaram pela mochila e me pegaram ali num golpe de jiu-jítsu”.

Quando as agressões começaram, esposa da vítima começou a filmar. Na gravação, é possível ouvir sua mulher dizendo: “Aqui, ó, agredindo um trabalhador. (…) Dando choque em trabalhador”. Depois, João Victor pede diversas vezes para que os dois seguranças o soltem — o que só aconteceu após a chegada de um terceiro agente.

“Na hora, não entendi que aquilo era um choque. Eu pensava que estava levando uma facada. (…) O vídeo tem 42 segundos. Foram 18 segundos levando choque”, afirmou João Victor, ao “Encontro”.

O QUE DIZ A CPTM

CPTM confirmou que jovem pulou a catraca após não conseguir carregar o bilhete. Segundo a CPTM, furar o bloqueio sem pagar a passagem é considerado “infração por evasão de renda”. “O passageiro reagiu à abordagem, sendo necessário uso de força para contê-lo”, disse a companhia em nota à reportagem.

Falha nas máquinas de recarga foi registrada às 7h48. As agressões contra João Victor aconteceram pouco depois, por volta das 8h20. A responsável pela administração e fiscalização dos sistemas do Bilhete Único é a AutoPass, ainda de acordo com a CPTM. O UOL tenta contato com a empresa.

“A CPTM lamenta o ocorrido e informa que está apurando os fatos seguintes à abordagem. A companhia reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema”, disse ainda a companhia em nota.