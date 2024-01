Jovem morre após sofrer mal súbito durante teste físico para ser PM

No domingo (28), ela fez os testes de barra fixa e flexão abdominal, mas sofreu um mal súbito durante a prova de corrida

Uma jovem morreu após sofrer um mal súbito durante o teste físico do concurso da PM do Distrito Federal.

Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27, foi convocada para os testes físicos em Taguatinga (DF). Ela concorria a uma vaga para ser soldado da PM.

No domingo (28), ela fez os testes de barra fixa e flexão abdominal, mas sofreu um mal súbito durante a prova de corrida. Gabriela recebeu atendimento médico imediato e foi transferida “totalmente assistida” até uma unidade de saúde, diz o Instituto AOCP, organizador do concurso da PMDF.

Gabriela foi internada, mas morreu na segunda-feira (29).

O Instituto AOCP diz que Gabriela entregou um atestado médico dizendo que estava apta para participar do teste, conforme previsto no edital. “A organizadora do concurso informa que a aplicação dos testes físicos observou as disposições contidas na

Lei nº 4.949/ 2012 e que durante o período em que os candidatos aguardaram a realização das provas, eles puderam utilizar os bebedouros do local, bem como não havia qualquer restrição quanto a possibilidade de alimentação”.

A Polícia Militar do Distrito Federal lamentou a morte de Gabriela e diz que se solidariza com familiares e amigos.

O QUE É UM MAL SÚBITO

O mal súbito é uma parada cardíaca, que interrompe o fluxo sanguíneo para o corpo. Em 80% dos casos, a morte súbita está relacionada a doenças cardiológicas, seguidas de doenças neurológicas como o acidente vascular cerebral (AVC) e a crise convulsiva aguda.

Ele é definido pela literatura médica como aquele quadro que acontece de repente, até uma hora dos primeiros sintomas ou 24 horas depois da última vez que a pessoa foi vista no exercício de suas atividades normais.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS

A morte súbita é o estágio final de uma série de situações que levam à parada cardíaca. Dor no peito, falta de ar, fraqueza, tonturas, palpitações e desmaio são sinais que podem preceder o mal.

Sintomas de AVC -como paralisia do rosto e da perna, dificuldade de falar ou de compreensão, perda ou obscurecimento da visão, perda do equilíbrio e dor de cabeça intensa- também são sinais que podem aparecer antes da morte súbita.