João de Deus é condenado a mais quatro anos de cadeia

Atualmente em prisão domiciliar, o falso médium João de Deus foi condenado, nesta segunda-feira (31), a mais quatro anos de prisão por violação sexual mediante fraude. A defesa do criminoso deve recorrer.

A nova condenação faz referência a um crime cometido em 2018, onde uma mulher teria sido abusada sexualmente por João.

De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele ainda deve indenizar a vítima em R$ 20.000 por danos morais.

Além dessa, João de Deus já foi condenado por outros cinco crimes, sendo essa a quinta por crimes sexuais durante atendimentos em Abadiânia de Goiás.