João de Deus é condenado a mais 109 anos de prisão

João Teixeira de Faria, o médium conhecido como João de Deus, sofreu uma nova condenação, agora de 109 anos e 11 meses de reclusão. Juntas, as penas do homem de 80 anos já somam 223 anos e três meses de reclusão.

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), a nova condenação é referente às novas denúncias oferecidas pela Promotoria de Justiça de Abadiânia, que fica no Entorno de Brasília. A Justiça já recebeu 15 denúncias contra João Teixeira de Faria por crimes sexuais. Em oito delas já houve condenação

A investigação das ações do médium começaram em dezembro de 2018, depois que o programa Conversa com Bial, da Globo, conversou com algumas das vítimas. As mulheres afirmaram terem sofrido crimes sexuais enquanto faziam tratamento espiritual na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Rapidamente o MPGO começou a apurar os crimes, ouvindo diversas testemunhas. Confirmados os delitos, João de Deus foi preso ainda em 2018, mas em 2020, devido à pandemia da covid-19, passou a cumprir prisão domiciliar.

Dentre as condenações de João de Deus estão violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.