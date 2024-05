Jacarés aparecem em ruas inundadas de Porto Alegre, e prefeitura emite alerta

BRUNO LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Jacarés foram vistos nadando pelas ruas alagadas de Porto Alegre, segundo relatos. A cidade foi inundada pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana.

Ao menos três vídeos que mostram jacarés próximos a residências circulam nas redes sociais. Num deles, um animal aparece circulando no bairro Menino Deus, na região central.

A prefeitura confirma a presença dos animais. Nesta terça (7), a gestão Sebastião Melo (MDB) emitiu um alerta e orientou a população a manter distância dos répteis.

A espécie presente na região é a jacaré-de-papo-amarelo. Seu hábito envolve a busca por locais secos para aquecer o sangue. Essa é a teoria sustentada pelas autoridades para a presença dos animais na cidade.

“Ele não é agressivo e apenas ataca se for para se defender. No entanto, em emergências como esta, é crucial respeitar a presença da fauna local e tomar as devidas precauções”, escreveu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, em nota

Mais animais invadiram o cotidiano porto-alegrense nos últimos dias. Moradores dizem, por exemplo, enfrentar uma infestação de baratas e ratos na cidade.

Os animais, segundo relatos, estariam deixando o subsolo inundado para se abrigar em locais secos.

As ruas do centro seriam os endereços mais afetados. Imagens publicadas nas redes sociais mostram aglomeração das pragas. Numa delas, ratos estão ilhados na entrada de um edifício. Em outra, baratas aparecem rodeadas por água sobre um pedaço de concreto.

Porto-alegrenses disseram à reportagem estar amedrontados com a possibilidade de contrair doenças como a leptospirose, infecção transmitida por meio da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente ratos.

O Rio Grande do Sul chegou nesta terça à marca de 95 mortes em decorrência das chuvas. Ao todo, mais de 1,4 milhão de pessoas são afetadas pela tragédia.

Há ainda 131 desaparecidos e 372 feridos, além de quatro óbitos em investigação.

Segundo a Defesa Civil, há também 48.799 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 159.036 desalojados.

Do total de 497 municípios do estado gaúcho, 401 foram afetados pelas chuvas e enchentes.

Situação no RS – balanço das 18h desta terça (7)

95 mortes 131 desaparecidos 372 feridos 1.443.950 pessoas afetadas 48.799 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público) 159.036 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)