Inscrições para o Fies começam nesta terça (7)

Começam nesta terça (7) as inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa de financiamento da graduação em cursos pagos de ensino superior. Segundo o MEC (Ministério da Educação), são oferecidas 67 mil vagas no primeiro semestre, de um total de 112 mil para este ano.

O acesso à página de inscrição é feito em portal do MEC que também reúne informações e resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Prouni (Programa Universidade para Todos). Candidatos terão até sexta-feira (10) para fazer as inscrições em até três opções de curso de graduação.

Quem busca o financiamento deve ter feito o Enem de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450, e não pode ter zerado a redação. Os candidatos precisam comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

O valor é calculado pela soma da renda bruta de todos os integrantes do grupo familiar, que é dividida pelo número de pessoas.

No fim do ano passado, o MEC anunciou a antecipação dos calendários. As inscrições do Prouni foram realizadas até a última sexta (3), e o resultado é esperado nesta terça.

Por volta das 8h40, usuários relatavam em perfis nas redes sociais que ainda aguardavam o resultado do Prouni. Isso acontece porque quem não consegue a bolsa integral pode pedir o financiamento do restante do curso por meio do Fies.

INSCRIÇÕES PARA O FIES

Quando: 7 a 10 de março

Endereço: https://acessounico.mec.gov.br/fies

Resultado da pré-seleção: 14 de março

Complementação de informações: 15 a 17 de março

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio