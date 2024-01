Inscrições do Sisu 2024 já estão abertas

O Sisu 2024 conta com 264.360 vagas, que estão distribuídas entre as 127 instituições de educação superior participantes

Pela primeira vez desde que foi criado, o Sisu terá apenas uma edição no ano, e as inscrições foram abertas nesta segunda-feira (22) e vão até quinta-feira (25), pela internet. O programa do Ministério da Educação seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país.

Todos os estudantes que fizeram o Enem 2023, com exceção de treineiros, e não zeraram a prova da redação, estão aptos a participar do Sisu.

O participante deve selecionar duas opções de curso ou universidade, que podem ser alteradas quantas vezes ele quiser, dentre os dias 22 e 25 de janeiro. Valerão as opções marcadas no sistema às 23h59de quinta-feira, no encerramento do prazo. O resultado da 1ª chamada será disponibilizado no dia 30 deste mês.

Para esta edição do Sisu, há uma mudança quanto a Lei de Cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Em um primeiro momento, todos os candidatos concorrerão às vagas de ampla concorrência. Caso não alcancem as notas nesta modalidade e façam parte de algum dos grupos de cotas, entrarão na disputa pelo benefício.

Isso foi feito para que, se uma pessoa autodeclarada preta, por exemplo, tirar uma nota mais alta que a exigida na ampla concorrência, ela será aprovada na lista geral, sem tirar a vaga de um cotista com desempenho baixo.

O Sisu 2024 conta com 264.360 vagas, que estão distribuídas entre as 127 instituições de educação superior participantes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece a maior quantidade de vagas, com 9.240 oportunidades.

Cronograma

Inscrições: 22 a 25 de janeiro de 2024;

Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024;

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024;

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024;

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade.