Inmet prevê temporais no Centro-Sul neste final de semana

O final de semana chegou, e depois de uma semana de muita chuva no Centro-Sul, a expoectativa era de sol para aproveitar a breve folga. Porém, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva persistirá, e há a possibilidade de granizo, principalmente para o Sudeste.

Isso ocorre devido ao aumento da convergência de umidade sobre a região. Hoje (12), são esperados volumes de chuva em torno de 100 mm, podendo ser ainda maiores em áreas como litoral de São Paulo e na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial para o estado de São Paulo, que já muito sofreu com as fortes chuvas durante essa semana. A capital teve pelo menos 19 pontos de alagamento confirmados, e muitos deles ficaram completamente intransitáveis.

Essa frequência de chuvas intensas, ventanias e tempestades no Sudeste está diretamente relacionada ao fenômeno climático El Niño, que aumenta as temperaturas, gerando mais energia na atmosfera e facilitando a formação de nuvens carregadas.

Sul

Assim como acontece no Sudeste, o Sul também sofreu com as chuvas durante a semana, e a expectativa é de que a instabilidade siga durante o final de semana, mas com menor intensidade. As capitais terão altas temperaturas, acima de 30ºC.

Sudeste

A previsão de chuvas intensas para São Paulo afetam toda a região, já que, de acordo com os meteorologistas, a presença de uma baixa pressão na região costeira paulista contribui para a formação de áreas de instabilidades, resultando em chuvas volumosas.

As outras capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, terão altas temperaturas nos próximos dias.

Nordeste

As chuvas deverão ser predominantes no leste e no norte da região, alcançando áreas do interior. As áreas centrais terão tempo firme e pouco risco de chuva. Todas as capitais terão mais de 29ºC de temperatura durante o final de semana.

Norte

O calor e a umidade vão resultar em pancadas de chuva que podem ser fortes, com risco de alagamentos pontuais. Amazonas, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá e Tocantins devem enfrentar pancadas intensas, com valores acima de 70 mm e acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas.

A alta temperatura persiste, e em capitais como Boa Vista e Macapá, pode atingir 38ºC.