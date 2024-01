Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas no RJ, ES e MG

Há risco de alagamentos e deslizamentos de encostas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na noite deste sábado (13), um alerta de “grande perigo” referente à quantidade de chuvas em três estados. O alerta vale até 10h do domingo (14) para trechos do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Conforme o órgão, o aviso é para o acumulado de chuvas superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Nesse caso, há grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco.

As áreas mais afetadas são a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o norte, centro e noroeste fluminenses e as Baixadas, assim como o sul do Espírito Santo e a Zona da Mata, em Minas Gerais. No total, 63 municípios estão na área que receberam o alerta.

A orientação do Instituto aos moradores desses locais é que desliguem os aparelhos elétricos e quadro geral de energia, observem alterações nas encostas e permaneçam em local abrigado.

O Inmet pede ainda que, em caso de inundação, que moradores protejam os pertences da água envoltos em sacos plásticos e que busquem mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Parte de Minas, do Amazonas, Pará, norte do Maranhão, do extremo norte do Tocantins, sudeste de Goiás e Amapá estão em área “laranja”, considerada de “perigo” para o Instituto. Nesses casos, o acumulado de chuvas pode chegar a 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos e riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A instrução aos moradores das áreas afetadas é que não se abriguem debaixo de árvores, uma vez que há risco de queda e descargas elétricas, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aparelhos elétricos e o quadro geral de energia também podem ser desligados.

Já a maior parte dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Maranhão e Tocantins estão em área de “perigo potencial”, com chuvas intensas, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta dura até as 10h do domingo (14), mas pode ser prolongado, a depender das condições climáticas.