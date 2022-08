Inmet alerta para risco à saúde por queda de temperatura em 14 estados

A sensação térmica em alguns pontos da cidade ficou abaixo dos 4ºC. É o caso do aeroporto de Congonhas

Matheus Moreira

São Paulo, SP

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de risco de queda de temperatura para 14 estados, incluindo São Paulo. Essa classificação indica a possibilidade de a temperatura cair mais de 5ºC, oferecendo risco à saúde, segundo o instituto.

Nesta sexta (19), os termômetros de mais de 30 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ficaram abaixo de 0ºC após chegada da frente fria que derrubou temperaturas em todo o país.

A menor temperatura do ano na região Sul, -6,4ºC, foi registrada em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, seguida por Urubici (-5,4ºC), São Joaquim (-4,3ºC) e Urupema (-2,9ºC). O estado registrou temperaturas negativas em 27 cidades.

Dentre as cidades do Rio Grande do Sul, a que teve menor temperatura foi São José dos Ausentes, com -2,8ºC. As demais cidades são Quaraí (-2,5ºC), Vacaria (-2,2ºC), Cambará do Sul (-1,7ºC), Serafina Corrêa (-0,8ºC), Soledade (-0,3ºC), São Mateus do Sul (-0,2ºC), Lagoa Vermelha (-0,1ºC).

ESTADOS COM ALERTA LARANJA DE PERIGO

Acre

Amazonas

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rondônia

São Paulo

Bahia

Espírito Santo

Mato Grosso

Goiás

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a Defesa Civil também emitiu um alerta de risco à saúde por causa do frio intenso. O órgão do governo estadual indica que há “alto risco de ocorrência de hipotermia e agravamento de doenças cardíacas e respiratórias”. O alerta também aponta risco de congelamento de pistas nas manhãs desta sexta e do sábado (20).

Na noite de quinta (18), caiu neve pela primeira vez neste inverno em São Joaquim e em Urubici, na serra de Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra houve chuva congelada.

A frente fria que avança pelo país nesta sexta é causada pela associação entre ar polar intenso que avança pela América do Sul e um centro de baixa pressão atmosférica a leste da Patagônia, que impulsionou o frio na direção do Brasil, segundo a Metsul Meteorologia.

O avanço do frio deve causar a tarde mais fria do inverno e do ano na capital paulista. Por volta das 9h desta sexta, a região de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, registrava 7ºC. Em Itaquera, bairro da zona l este paulistana, os termômetros registraram 11ºC no mesmo horário.

A temperatura máxima prevista para a cidade nesta sexta já foi atingida no início da madrugada, quando termômetros registraram em média 17,8ºC na capital, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

“No decorrer do dia, a entrada do ar frio de origem polar mantém a temperatura baixa. A sensação de frio será intensa devido aos ventos de moderada intensidade. A mínima de 8°C deverá ser registrada entre a tarde e a noite.”

A sensação térmica em alguns pontos da cidade ficou abaixo dos 4ºC. É o caso do aeroporto de Congonhas, entre os bairros de Campo Belo e Jabaquara, na zona Sul, que registrou sensação térmica de 0ºC por volta do meio-dia. Em Santana, zona Norte, onde fica o Campo de Marte, a sensação foi de 3ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

A Defesa Civil decretou estado de alerta para baixas temperaturas na cidade desde as 16h15 desta quinta-feira (18).

5 DICAS PARA AMENIZAR O FRIO

1- Cubra sofás e camas

Colocar um cobertor ou manta com “pelinhos” pode servir como isolante térmico​. “Quando a gente senta ou deita, a superfície do tecido está fria. Se você tiver uma coberta assim, pode revestir sua cama. Ao entrar em contato com o tecido, seu corpo perde menos calor”, diz o engenheiro Rodrigo Unzueta, da FEI

2- Deixe o sol entrar

Aproveite a luz do sol onde ela estiver batendo para esquentar as paredes, chão e móveis. Mesmo depois que o sol se põe, esse calor residual nos objetos ajuda a manter o ambiente aquecido por mais um tempo

3- De olho nos tecidos

É preciso estar bem agasalhado, mas usar peças de algodão por baixo da roupa ajuda a preservar o calor do corpo sem a necessidade de sobreposição de várias peças

4- Aqueça mãos e pés

As extremidades do corpo requerem atenção especial. Caso estejam pálidos, é um sinal de que não estamos retendo calor suficiente e falta proteção

5- Cuidado com bebidas alcoólicas

Apesar da crença de que elas aquecem o corpo, o que ocorre é a redução da nossa percepção do frio. “O álcool provoca a dilatação dos vasos, o que aumenta a perda de calor através da pele”, diz o pneumologista Gustavo Prado