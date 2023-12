Inmet alerta para onda de calor em 15 estados e no DF a partir desta quinta (14)

O período de alerta começa às 12h de quinta e vale até as 19h de domingo (17). No comunicado, o instituto aponta que as altas temperaturas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Regiões de 15 estados e do Distrito Federal enfrentarão mais uma onda de calor a partir desta quinta (14), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O fenômeno é caracterizado por registros de temperaturas máximas 5°C acima da média no período de três a cinco dias consecutivos.

O período de alerta começa às 12h de quinta e vale até as 19h de domingo (17). No comunicado, o instituto aponta que as altas temperaturas representam risco à saúde e indica o número de telefone 199, da Defesa Civil, para orientações.

Ao todo, serão 3.352 municípios atingidos, segundo a previsão. A onda vai afetar toda a área de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Outros estados com alerta são Tocantins, Rondônia, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo (incluindo a capital), Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

Essa deve ser nona onda de calor a atingir o Brasil em 2023, segundo registros do Inmet. A última, entre 13 e 19 de novembro, pode ter sido agravada por mudanças climáticas e teve recorde nacional de temperatura, com 44,8°C em Araçuaí (MG).

Empresas como a MetSul Meteorologia e a Climatempo já previam uma onda de calor, mas o Inmet, ainda órgão oficial para a meteorologia no país, ainda avaliava a situação.

Após o anúncio da onda de calor, o nível de alertas varia de acordo com a quantidade de dias com registros de máximas 5°C acima da média: amarelo para três dias, laranja para cinco e, caso a situação se estenda, vermelho.

A previsão do Inmet é que a região Centro-Oeste tenha as maiores temperaturas no fim desta semana. Cuiabá (MT) deve ter a máxima de 36°C na quinta e de 37°C na sexta (15). Campo Grande (MS) ficará com 34°C e 37°C, respectivamente, e Goiânia, com 34°C e 36°C.

No Sudeste, a temperatura máxima na capital paulista e no Rio de Janeiro deve chegar a 33°C na quinta-feira e 35°C na sexta (15). Em Belo Horizonte deve fazer 30°C nos dois dias.

No Sul, Porto Alegre (RS) será a mais abafada, com máximas de 35°C na quinta e 37°C na sexta. Em Florianópolis (SC), serão 29°C e 31°C. E, em Curitiba, 32°C e 34°C.

Praticamente toda a região Nordeste terá temperaturas entre 30°C e 32°C, com exceção de Teresina (PI), onde fará 35°C e 34°C, respectivamente.

No Norte, por sua dimensão, as temperaturas serão variadas, como 36°C em Boa Vista (RR), 34°C em Palmas (TO) e 31°C em Manaus (AM).