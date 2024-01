Inmet alerta para chuvas intensas nesta segunda (29)

Em Rondônia, no norte e nordeste do Mato Grosso, e norte, noroeste e leste de Goiás, são esperados cerca de 50 mm de chuva

De acordo com o Intituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a última segunda-feira de janeiro será de chuvas intensas e tempestades em várias regiões do país.

Ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora passam pelao Acre, centro-sul da Bahia e vai do Sudoeste do Amazonas até o norte do Pará e Maranhão. Nessas regiões, há risco de queda de árvores e de energia.