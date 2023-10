Infra S.A. assina acordo com Angola que pode facilitar atuação de empresas brasileiras no país

O documento permite o intercâmbio de conhecimentos para que o governo angolano possa estruturar ferramentas de gestão de dados e informações

A Infra S.A. assinou hoje Memorando de Entendimento junto à Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA), em movimento que prevê a transferência de metodologias desenvolvidas no Brasil na infraestrutura de transportes e para modelagem de concessões. Na avaliação da estatal brasileira, a parceria abre espaço e facilita a participação de empresas brasileiras em Angola.

O documento permite o intercâmbio de conhecimentos para que o governo angolano possa estruturar ferramentas de gestão de dados e informações de infraestrutura. A experiência do Brasil na criação do Observatório Nacional de Transporte e Logística é um dos temas que serão abordados nos trabalhos realizados no escopo do acordo.

A experiência da Infra S.A. na estruturação e modelagem de projetos para a concessão de ativos de infraestrutura também faz parte do programa de transferência de tecnologia.

Para o presidente do Conselho de Administração da ARCCLA, Catarino Pereira, o Brasil tem muito a contribuir para o avanço do setor de transportes. “O histórico positivo das ações realizadas pela Infra S.A. permitirá capacitação, em diversas frentes, da ARCCLA para que possamos desenvolver a infraestrutura de Angola”, afirmou.

Ao assinar o acordo, o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, destacou que o planejamento da infraestrutura realizado é fundamental para o crescimento sustentável de um país.

“Brasil e Angola são países irmãos, que possuem a mesma língua. O crescimento de Angola também é bom para o Brasil. Nesse sentido, a Infra S.A. está pronta para contribuir e incentivar ações que vão desenvolver a infraestrutura de Angola”, finalizou

Estadão Conteúdo