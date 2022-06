Incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte deixa dois mortos

Fogo teria começado no 10° andar do hospital, e as pessoas internadas tiveram que se soltar de equipamentos para fugir

A noite de segunda-feira (27) foi de terror na Santa Casa de Belo Horizonte, localizada no bairro Santa Efigênia. Um incêndio tomou conta do 10º andar do local, e logo o fogo se alastrou para um dos quartos. Os pacientes foram retirados do prédio, mas dois não resistiram. As vítimas, que não tiveram nomes e idades divulgados, não sofreram queimaduras. Os corpos foram encaminhados ao IML para investigar a causa do óbito.

O fogo começou a se alastrar por volta das 20h11, quando uma saída de oxigênio apresentoub problemas. Além disso, teria ocorrido a pane de um equipamento em um dos quartos do 10º andar, onde funciona a UTI do hospital.

Pacientes da Santa Casa relataram situações de desespero para se soltar de equipamentos e tentar deixar o local. Bombeiros, policiais militares, brigadistas da Santa Casa e os profissionais de saúde ajudaram a evacuar o prédio e socorrer as vítimas.

Com o fogo já controlado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizaram uma vistoria no prédio e informaram que não houve dano estrutural na estrutura. Por meio de comentário no Instagram, a Santa Casa afirmou estar ‘tudo sob controle, bombeiros acionados e pacientes remanejados’.