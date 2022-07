Incêndio em galpão da Cinemateca no ano passado foi acidental, conclui laudo da PF

De acordo com a PF, a causa do incêndio foi acidental, tendo sido provocado durante a manutenção do ar-condicionado

O incêndio em um galpão anexo da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, foi acidental, concluiu um laudo da Polícia Federal nesta sexta-feira. A informação foi comunicada em nota pela Secretaria Especial da Cultura. De acordo com a PF, a causa do incêndio foi acidental, tendo sido provocado durante a manutenção do ar-condicionado, realizado por uma empresa terceirizada. Segundo a nota, a Secult avalia tomar medidas judiciais para “apurar responsabilidades com a vistas a recomposição ao dano ao patrimônio público”. Leia também PF afasta delegado bolsonarista suspeito de vazar informações

Viúvas de Dom e Bruno vão participar de ato inter-religioso na Catedral da Sé Em julho do ano passado, labaredas de até seis metros atingiram um depósito, que abrigava parte importante do acervo da Cinemateca, como filmes em 35 mm e 16 mm, feito de material inflamável.