Incêndio atinge fábrica de plástico em Guarulhos (SP)

Um grande incêndio atinge uma fábrica de plásticos em Guarulhos, na Grande São Paulo, neste domingo (1º). Os bombeiros estão no local desde as 16h30.

Ao menos 36 agentes e 13 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas no prédio da avenida Marcos Paulo Gonçalves, no bairro Jardim Presidente Dutra. De acordo com a corporação, o fogo se alastrou pelo teto. Não há informações de vítimas.

Na última quarta-feira (27), também em Guarulhos, um complexo de galpões foi destruído por um incêndio de grandes proporções. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros trabalhou no local com 90 homens e 28 viaturas para conter o fogo.

Também trabalharam no incêndio agentes da Polícia Militar, prefeitura, GCM, Defesa Civil, EDP (distribuidora de energia elétrica) e Sabesp. O incêndio, que foi controlado no início da madrugada da quinta (28), não deixou vítimas.