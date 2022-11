Incêndio atinge casas nos arredores do Aeroporto de Congonhas em SP

Para a ocorrência, 13 viaturas foram deslocadas ao local. A equipe segue trabalhando para que novos focos de incêndio não se formem

Um incêndio atingiu três casas nos arredores do Aeroporto de Congonhas, no final da manhã desta quarta-feira (16). A ocorrência criou uma coluna de fumaça que assustou vizinhos do segundo aeroporto mais movimentado do país. Ainda não há confirmação por parte da administração do aeroporto se o tráfego aéreo foi impactado.



O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que o fogo atingiu uma comunidade na Rua Alba, no Jabaquara, destruindo residências de madeira. A equipe da corporação teve dificuldade de acessar os focos de incêndio “devido às construções desordenadas”, mas no início da tarde de hoje, menos de duas horas após o registro da ocorrência, as chamas foram controladas.



Para a ocorrência, 13 viaturas foram deslocadas ao local. A equipe segue trabalhando no rescaldo para que novos focos de incêndio não se formem. Apesar do susto, não há registro de feridos até o momento, segundo a corporação.



A reportagem tenta contato com a Infraero para apurar o possível impacto do incêndio na operação de voos em Congonhas.