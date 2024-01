Incêndio atinge Câmara de Boa Vista e três pessoas são hospitalizadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um incêndio atingiu o gabinete de um vereador na Câmara de Boa Vista (RR) na manhã desta segunda-feira (22). Três pessoas foram levadas ao hospital por terem inalado a fumaça.

O incêndio começou às 8h20. O fogo surgiu no gabinete do vereador Leonel Oliveira (Solidariedade) e a fumaça rapidamente se espalhou pelos corredores. Todos os funcionários foram retirados do prédio de imediato, segundo nota divulgada pela Câmara Municipal de Boa Vista.

Três servidores foram hospitalizados. Os funcionários foram levados para o Hospital Geral de Roraima e passam bem. No início da tarde, dois deles já haviam sido liberados. “Todo apoio necessário está sendo prestado”, afirmou a Câmara.

Combate ao fogo continuou até pelo menos 12h40, quando a nota foi publicada. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Samu e a Guarda Municipal se envolveram na ocorrência. O presidente da Câmara agradeceu a “todas as pessoas que, de alguma forma, trabalharam para evitar o descontrole da situação”.

As causas do incêndio serão investigadas. A Câmara afirma que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros e com o partido Solidariedade.