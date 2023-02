Ilê Aiyê e Timbalada são destaques do Carnaval de Salvador neste sábado (18)

A concentração começa a partir das 20h no Curuzu, bairro da Liberdade, com um ritual religioso do candomblé para saudar os orixás

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA

O terceiro dia de Carnaval em Salvador terá como destaque a saída do Ilê Aiyê, um dos blocos afro mais tradicionais da capital baiana.

A concentração começa a partir das 20h no Curuzu, bairro da Liberdade, com um ritual religioso do candomblé para saudar os orixás. Na sequência, o bloco desfila pelas ruas do bairro, seguindo trecho entre a Ladeira do Curuzu e o Plano Inclinado da Liberdade.

Na madrugada de domingo (19), por volta das 2h, os associados do bloco se reúnem mais uma vez para um segundo desfile acompanhado da Band’Aiyê, desta vez no circuito do Campo Grande segundo até a Praça da Piedade.

Foto: Gabriel Oliveira Yjalade

No Carnaval deste ano, o bloco faz uma homenagem à ancestralidade angolana, celebrando o centenário de nascimento de Agostinho Neto (1922-1979), médico e poeta que foi o primeiro presidente de Angola após a Independência em 1975.

O circuito do Campo Grande também será palco de outros blocos afro tradicionais como Muzenza, Malê Debalê e Bankoma, além do trio Armandinho, Dodô e Osmar.

No circuito Barra-Ondina, um dos destaques será o desfile da banda Timbalada, que celebra dos 30 anos do grupo idealizado por Carlinhos Brown e comandado pelos cantores Denny Denan e Buja Ferreira.

Também desfilam os blocos Vumbora, com Bell Marques, e Coruja, com Ivete Sangalo.

No Pelourinho, um dos principais destaques é a cantora Luedji Luna em palco no Largo do Pelourinho.

Ainda se apresentam no mesmo local a cantora Aila Menezes e o projeto Três na Folia, com as cantoras Claudia Cunha, Manuela Rodrigues e Sandra Simões.

O Carnaval de Salvador segue até a Quarta-feira de Cinzas, quando um desfile do cantor Bell Marques vai encerrar a festa com um desfile entre Ondina e a Barra.

A festa volta após um hiato de três anos por conta da pandemia da Covid-19 -o último Carnaval foi em 2020. A Prefeitura de Salvador estima um impacto de R$ 2 bilhões na economia da cidade.

Destaques da programação:

Sábado (18 de fevereiro)

Timbalada (Barra)

Major Lazer e Attoxxa (Barra)

Ilê Aiyê (Campo Grande)

Domingo (19 de fevereiro)

Olodum (Barra)

Cortejo Afro (Barra)

BaianaSystem (Campo Grande)

Segunda-feira (20 de fevereiro)

Filhos de Gandhy (Barra)

Durval Lelys (Barra)

Claudia Leitte (Campo Grande)

Terça-feira (21 de fevereiro)

Luiz Caldas (Barra)

Saulo Fernandes (Campo Grande)

Muzenza (Campo Grande)