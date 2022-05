Ibict lançará plataforma de Ciência Cidadã

Segundo Sarita Albagli, a Civis foi criada visando a participação das pessoas. Nesse sentido, a pesquisadora destaca a colaboração

A Ciência Cidadã é uma das vertentes do movimento pela ciência aberta e tem como foco promover a contribuição e o engajamento de não cientistas nas atividades de produção e análise de conhecimentos

O Ibict anuncia o lançamento da Civis – Plataforma de Ciência Cidadã. A Civis foi desenvolvida pelo Ibict em código aberto a partir da EU-Citizen.Science. Seu objetivo é oferecer infraestrutura e conteúdos que contribuam para ampliar o entendimento sobre Ciência Cidadã, disseminar seu uso e dar suporte ao desenvolvimento de iniciativas e à aplicação de metodologias nesse campo

A Civis é uma plataforma brasileira de Ciência Cidadã desenvolvida em código aberto a partir da EU-Citizen.Science. Seu objetivo é oferecer infraestrutura e conteúdos que contribuam para ampliar o entendimento sobre Ciência Cidadã, disseminar seu uso e dar suporte ao desenvolvimento de iniciativas e à aplicação de metodologias nesse campo. Ela está aberta para que qualquer pessoa possa cadastrar iniciativas, recursos, ferramentas, cursos, eventos e outros conteúdos de ciência cidadã.

“Essa é uma plataforma que o Ibict vem trabalhando há algum tempo para oferecer uma infraestrutura aberta para iniciativas, metodologias e projetos de ciência cidadã”, diz Sarita Albagli, pesquisadora do Ibict e professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação IBICT-UFRJ. Ciência Cidadã é uma das vertentes do movimento pela ciência aberta e tem como foco promover a contribuição e o engajamento de não cientistas nas atividades de produção e análise de conhecimentos, dados e informações relevantes à ciência e às questões de importância social, ambiental e territorial. Através da ciência cidadã, todas as pessoas podem participar nas várias etapas do processo científico.

Cecília Leite, diretora do Ibict, explica a importância da plataforma para o Ibict e seu caráter inovador para o ecossistema nacional da ciência. “Essa plataforma é um marco na criação de uma infraestrutura brasileira que tem como foco a participação do cidadão no processo de pesquisa”, reflete.

Segundo Sarita Albagli, a Civis foi criada visando a participação das pessoas. Nesse sentido, a pesquisadora destaca a importância da colaboração em rede para que as iniciativas de ciência cidadã possam ser fortalecidas. “Com a Civis, a gente se insere numa grande comunidade internacional e também brasileira e latino-americana. A plataforma tem a intenção de ajudar na visibilidade a várias iniciativas e contribuir para a criação de uma grande comunidade de aprendizado, inovação e colaboração para a ciência cidadã”.

Para conhecer a plataforma de Ciência Cidadã, acesse: www.civis.ibict.br