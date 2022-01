Ibama realiza repatriação de aves silvestres do Ceará para Goiás

Resgate é fruto de ação do Instituto, que impediu iniciativa ilegal de tráfico

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/CE) realizaram a operação de resgate e repatriação de 32 papagaios-verdadeiros e três araras-canindés. As aves foram apreendidas durante fiscalização e permaneceram sob os cuidados do Cetas/CE até que estivessem em condições de voltar ao local de origem, no estado de Goiás.

O processo de repatriação é realizado para a devolução dos animais ao habitat natural. As aves chegaram em Goiás e foram encaminhadas para viveiros instalados na Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) – localizada em uma propriedade rural ao sul do estado. A ação ocorreu entre os dias 16 e 23 de dezembro de 2021.

Nesses viveiros, os animais receberam alimentação reforçada e foram estimulados a desenvolver a sua capacidade de voo e mobilidade por meio de estruturas como galhos, troncos, folhas e frutos. Aos poucos, eles se ambientaram, inclusive, interagindo com outras aves nativas.

Essa operação contou com o apoio do Cetas/GO – que disponibilizou a Asas, Cetas/MG – que realizou os exames laboratoriais e a pré-soltura, com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e, também, com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – que proporcionou o transporte das aves do Ceará até Goiás.

*Com informações do Ibama