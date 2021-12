Ibama inaugura novas instalações no Cetas de Goiânia

O objetivo é tornar os atendimentos mais ágeis, uma vez que os procedimentos eram feitos em espaços cedidos

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) inaugurou, nessa quarta-feira (01), uma unidade cirúrgica para atender os animais do Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres), em Goiânia (GO). O objetivo é tornar os atendimentos mais ágeis, uma vez que os procedimentos eram feitos em espaços cedidos.

Para Leo Caetano, analista ambiental, com as novas instalações, “os animais não precisarão de transferência, reduzindo, desse modo, o estresse dos bichos”.

A iniciativa faz parte do projeto de revitalização das estruturas dos Cetas de todo o país. São, atualmente, 22 estruturas em funcionamento em todo Brasil – sendo que Goiânia traz uma novidade: ela foi a cidade escolhida para ter o primeiro Centro de Triagem inaugurado nesse novo formato estrutural. “Esse espaço é importante para o Ibama, tendo em vista que é uma unidade habilitada para receber grandes felinos”, contou-nos João Pessoa Riograndense Moreira Júnior, responsável pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo). “Estamos caminhando para a excelência nos atendimentos. Desde o recebimento até a soltura, o intuito é melhorar todo o fluxo de acolhimento aos animais silvestres”, disse.

Os recursos obtidos por meio recebimento de penalidades ambientais foram utilizados para a aquisição de novos instrumentos para o Cetas. “Teremos o que há de mais moderno para o acolhimento dos animais silvestres”, afirmou João Pessoa.

A unidade também contará com uma nova cozinha para preparo dos alimentos, bem como novos equipamentos técnicos – monitores de frequência cardíaca, materiais para cirurgias, ferramentas para anestesias e manutenção da higiene.