Ibama apreende agrotóxicos falsificados e produto reagentes

O O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 90 quilos de reagentes e seis litros de agrotóxicos falsificados em Fortaleza, no Ceará. As substâncias seriam distribuídas em propriedades no interior do estados.

A superintendência do Ibama no Ceará recebeu denúncia anônima informando sobre o possível envio desse material via Correios. Ao analisar os produtos no depósito da Empresa, a suspeita foi confirmada: os números de lote que constavam nas embalagens não existiam nos registros dos estabelecimentos supostamente fabricantes, logo, não se tratavam de produtos originais.

O remetente foi autuado pelo Ibama em R$ 20.500,00 por fornecer produtos falsificados tóxicos, perigosos e nocivos à saúde humana e ao meio ambiente – conforme previsto no artigo 64 do Decreto nº 6514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ambientais.

O material foi enviado para a Superintendência do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Ceará, para sua devida inutilização.