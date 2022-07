Com R$ 100 mi de investimento, hotel no aeroporto de Guarulhos terá 300 quartos

Segundo Alexandre Gehlen, CEO da ICH Administração de Hotéis, o projeto contribui para que Cumbica se equipare aos principais aeroportos

Joana Cunha

São Paulo, SP

O projeto do hotel a ser construído no complexo do aeroporto de Guarulhos abrange cerca de R$ 100 milhões em investimentos, segundo a Intercity Hotels, bandeira do grupo ICH Administração de Hotéis, que vai operar o empreendimento.

As obras devem começar no ano que vem, com previsão de conclusão em 30 meses.

Pelo projeto, que ainda está em fase de desenvolvimento, estão estimados 300 a 350 apartamentos, com espaço entre 20 m² e 25 m², além de uma área de convenção.

Segundo Alexandre Gehlen, CEO da ICH Administração de Hotéis, o projeto contribui para que Cumbica se equipare aos principais aeroportos do mundo, que possuem hotéis conectados.