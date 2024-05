Hospital do Exército no RS já atendeu 128 pacientes com traumas por queda, infecções respiratórias e ansiedade

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Hospital do Exército instalado na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, já tinha atendido 128 pacientes até a noite de segunda (6).

A maioria das pessoas tinha traumas no pé, no joelho ou no queixo por causa de quedas, infecções respiratórias como dor de garganta e ouvido, desidratação, ansiedade, mordedura de cão, mordedura de inseto, suspeita de dengue ou apenas para renovar uma receita médica.

O Exército deslocou cinco médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem para o local.

Dos médicos, todos militares, um é radiologista, outro, cirurgião, um é infectologista e dois são clínicos.

O hospital não faz cirurgias. Casos mais complexos são encaminhados para outras unidades de saúde.

O número de vítimas da tragédia não para de crescer. Nesta terça (7), o registro de pessoas mortas chegou a 90. Há ainda um total de 132 desaparecidos e 361 feridos.