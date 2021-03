Hospitais privados só têm remédios para tratamento da Covid por 3 ou 4 dias, diz associação

O alerta vem da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), que reúne instituições de excelência , como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês

SÃO PAULO, SP



Muitos hospitais privados podem perder, em um prazo de três a quatro dias, as condições de atendimento aos pacientes com Covid-19.



O alerta vem da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), que reúne instituições de excelência , como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Os associados estão em contato com fornecedores internacionais, por meio de importações extraordinárias dos produtos em falta.



“Tal possibilidade apenas tornou-se viável pela sensibilidade e agilidade demonstradas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ao alterar procedimentos administrativos de modo a permitir as importações no menor tempo possível”, diz a nota.



Ainda assim, o tempo mínimo necessário para que os produtos cheguem ao Brasil exige outra providência do Ministério da Saúde, que precisa ser imediata, segundo a Anahp: a distribuição de estoques decorrentes da requisição que a pasta realizou.



“A Anahp, em permanente diálogo com o Ministério da Saúde, tem fornecido as informações para que a decisão seja tomada rapidamente e o problema de curtíssimo prazo seja resolvido, até que a situação volte a se normalizar”, diz a nota.



