Homem que transportava cocaína em ônibus é preso

Segundo a corporação, a droga foi encontrada dentro da mochila dele e estava distribuída em quatro tabletes

A Polícia Federal (PF) prendeu, neste sábado (06), um homem que transportava 4 quilos de cocaína. O suspeito estava em um ônibus que saiu da rodoviária de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, com destino à capital.

Segundo a corporação, a droga foi encontrada dentro da mochila dele e estava distribuída em quatro tabletes.

A abordagem dos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, teve o apoio do cão farejador Apolo.

De acordo com a PF, o preso e a droga apreendida foram levados para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, região portuária da cidade. “Para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão”, completou a PF na nota.

As informações são da Agência Brasil