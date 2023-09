Homem que fez live na cadeira do STF é um dos alvos da Operação Lesa Pátria

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás

A manhã desta quarta-feira (27) começou com a Polícia Federal nas ruas para mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que depredaram, instigaram, financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília-DF. E um dos alvos é Aildo Francisco Lima, conhecido como Bahia, que está em São Paulo.

Bahia foi um dos invasores do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, ele chegou a sentar na cadeira do presidente da Casa e fez uma live.

A PF está cumprindo três mandados de prisão e outros 10 de busca e apreensão. Os suspeitos são investigados por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.