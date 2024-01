Homem negro morre após ser imobilizado por seguranças em terminal de Salvador

A empresa, que administra o metrô, diz que os agentes foram afastados e que abriu uma apuração interna, além de promover treinamento para as equipes

Um homem negro morreu após uma abordagem de seguranças no terminal de ônibus Acesso Norte, em Salvador. Um vídeo mostra dois agentes imobilizando Edmar Santos Costa, 38 —após levá-lo ao chão, um deles coloca o joelho sua cabeça.

O caso aconteceu em 6 de janeiro. Nas imagens de câmeras de monitoramento da CCR Metrô Bahia, Edmar caminha pelo terminal e é ajudado por algumas pessoas, que o apoiam pelo braço. Depois, ele se envolve em uma briga com outro homem no local.

Os agentes chegam e levam Edmar para outra área, ainda no terminal, em frente a um ônibus, onde ele é imobilizado. De acordo com a empresa, os agentes constataram que ele teve um mal súbito, e acionaram o socorro.

A empresa, que administra o metrô, diz que os agentes foram afastados e que abriu uma apuração interna, além de promover treinamento para as equipes.

“Ao constatar que o passageiro tivera mal súbito, os agentes o conduziram para a sala de APS (atendimento de primeiros socorros), que conta com todos os equipamentos de reanimação e equipe treinada. No local, ele recebe atendimento até a chegada do SAMU [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]”, diz a nota da concessionária.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios da Polícia Civil da Bahia. Segundo apurações iniciais da corporação, foram encontradas duas porções de cocaína em um bolso na roupa de Edmar, mas ainda não há informações sobre laudos periciais.

A Folha apurou que o relatório do Samu sobre o atendimento a Edmar contém uma suspeita de intoxicação exógena. Já a apuração da Polícia Civil sobre a ocorrência cita uma suspeita dos médicos de overdose. O processo corre em segredo de Justiça.