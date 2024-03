SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um homem de 57 anos morreu após cair em um fosso de elevador, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na última segunda-feira (25).



Queda ocorreu na residência da própria vítima. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a esposa do homem disse que ele caiu no fosso do elevador da obra da residência do casal. O elevador tem profundidade aproximada de quatro metros, mas o homem despencou de uma altura de dois metros, do pavimento subsolo para o fundo do fosso.



Homem foi resgatado com vida. Os bombeiros conseguiram retirar o homem do fosso. Ele apresentava contusões na cabeça, fraturas nas costelas e uma fratura exposta na perna esquerda. A vítima foi levada ao Hospital de Urgências de Goiânia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar à unidade de saúde, não resistiu e morreu.



A Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. O órgão solicitou o laudo cadavérico e aguarda o documento para dar prosseguimento às investigações.