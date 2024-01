Homem morre após arma cair no chão e disparo atingir a cabeça dele em SC

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um homem, de 36 anos, morreu após uma espingarda disparar enquanto ele trabalhava em uma propriedade rural. O caso ocorreu na segunda-feira (22), no interior do município de Catanduvas (SC).

Ivan Maziero foi atingido por disparo acidental de espingarda. O homem colocou a arma, que estava sob sua posse, em cima de um trator enquanto desempenhava os serviços na propriedade.

A arma caiu e, com o impacto da queda, disparou. O tiro atingiu Ivan, que estava em pé ao lado da máquina agrícola. Ele morreu na hora.

Câmera instalada nas proximidades registrou o acidente integralmente. Segundo a polícia, o registro, que não foi divulgado, fez com que as autoridades “não tivessem qualquer dúvida sobre as circunstâncias do ocorrido”.

Diligências estão sendo realizadas. As ações visam encontrar o proprietário da arma, com possível eventual responsabilização por algum crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Velório e sepultamento de Ivan ocorreram na tarde desta terça-feira (23). A cerimônia fúnebre foi na Capela Mortuária de Catanduvas e o sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Catanduvas.

Nas redes sociais, parentes e amigos de Ivan publicaram mensagens de luto. Lurdes Avila, que diz ser tia de Ivan, escreveu: “Coração partido! Perdemos hoje no dia de seu aniversário numa morte absurda, meu sobrinho e meu afilhado! Coração em pedaços. Tamanha dor não tem!”

Ivan deixa uma filha de quatro anos e a esposa. “Meu marido deixou este mundo, mas não o meu coração. Meu luto será eterno”, diz a imagem compartilhada pela esposa de Ivan nas redes sociais.