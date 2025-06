Homem faz esposa refém por mais de 4 horas no Butantã, zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um homem fez a esposa como refém, na tarde desta quarta-feira (4), no bairro do Butantã, na zona oeste da cidade de São Paulo.

O sequestro durou mais de quatro horas período no qual a mulher ficou presa na residência do casal sob ameaça de uma faca.

Depois de horas de negociação sem sucesso, a equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo) invadiu o imóvel e conseguiu encerrar com o sequestro.

Os policiais aproveitaram um momento no qual o homem estava longe da esposa e com o uso de um explosivo direcionado imobilizaram ele.

Ninguém se feriu na ação. A esposa chegou a desmaiar, depois da intervenção policial, mas está em boas condições de saúde, de acordo com a polícia. O homem foi preso.

Em entrevista coletiva na frente do imóvel do sequestro, o coronel Valmor Racorti, comandante do Choque, afirmou que o crime começou após um desentendimento familiar. A polícia não entrou em detalhes sobre qual seria esse desentendimento.

Ainda segundo o coronel, o homem aparentava estar sob uso de alguma substância, devido ao seu estado alterado. Ele exigiu, durante o sequestro, a presença da filha do casal, que estava na escola.