Homem esfaqueia sete em hospital e é morto pela PM

A madrugada desta sexta-feira (7) foi de terror no Centro de Américo Brasiliense, em São Paulo. Um homem procurou atendimento no Hospital Municipal José Nigro Neto, mas lá, esfaqueou a equipe médica e pacientes que estavam no local, e acabou morto pela PM.

Segundo os policiais, o homem chegou nervoso no hospital, teve um surto e esfaqueou sete pessoas. Nenhuma das vítimas corre risco de morte.

“A princípio ele é uma pessoa que usa drogas na cidade, ele causa alguns problemas e veio até o pronto atendimento nervoso. Foram tentar medicar, ele sacou a faca. Provavelmente foi um surto”, explicou o Major Alan Esteves Fernandes Gouvêa.

Uma pessoa chegou a ser feita de refém pelo homem. Quando ela conseguiu se afastar dele, um policial efetuou os disparos que o mataram. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara.