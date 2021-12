Homem é preso com 130 kg de pasta de cocaína

A droga foi apreendida na BR 101, altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e estava oculta sob os bancos do motorista e do carona

Um homem foi preso transportando 130 quilos de pasta base de cocaína no interior do Rio de Janeiro. Na mesma ação, que ocorreu nesta quarta-feira (08), a Polícia Federal (PF) também prendeu outro homem que vinha fazendo a função de batedor de quadrilha. A droga foi apreendida na BR 101, altura do posto da Polícia Rodoviária Federal e estava oculta sob os bancos do motorista e do carona. O entorpecente saiu da capital fluminense e tinha como destino o município de Macaé. Leia também Nova política de combustível precisa ser aprovada em 2021, diz relator de projeto

Fluxo cambial total no ano até 3 de dezembro é positivo em US$ 14,324 bi, diz BC

Reale Jr. apresenta pedido de impeachment de Bolsonaro A droga, os veículos e os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para a formalização da prisão em flagrante. Os dois foram encaminhados para um presídio do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento. A pena para o tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão. A operação contou também com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do 32º Batalhão da Polícia Militar, em Macaé. As informações são da Agência Brasil