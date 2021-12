Homem de 20 anos morre afogado após salvar duas crianças em rio de SC

O corpo de Eduardo Cordeiro foi encontrado no domingo (5), por volta das 8h, após mobilizar buscas no local

SÃO PAULO, SP

Um homem de 20 anos morreu afogado após salvar duas crianças de 9 e 12 anos nas corredeiras do Rio Bracinho, na cidade de Schroeder (SC), no sábado (4). O corpo de Eduardo Cordeiro foi encontrado no domingo (5), por volta das 8h, após mobilizar buscas no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, as equipes foram acionadas no sábado e, ao chegarem lá, encontraram as crianças às margens do rio. As buscas pelo homem iniciaram com apoio de mergulhadores e continuaram no dia seguinte, até o corpo ser encontrado.



Os bombeiros informaram que o corpo estava a uma profundidade aproximada de cinco metros, nas proximidades de onde ele teria sido visto pela última vez. O caso repercutiu nas redes sociais e o jovem foi chamado de “herói” pelos moradores da cidade. “Com certeza será lembrado por esse ato heroico. Vai em paz”, comentou uma amiga.



Em uma publicação, uma mulher que se diz tia do jovem, lamentou a perda. “É com muita dor que comunico o falecimento do meu sobrinho Eduardo Cordeiro. Que Deus te receba de braços abertos, porque você salvou duas vidas em troca da sua. Você sempre será lembrado com muito amor. Vai em paz”, escreveu.